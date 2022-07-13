Специалист рассказал, что нашли внутри памятника Минину и Пожарскому при реставрации

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Полгода назад памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому отправили на реставрацию. В среду, 13 июля, после восстановительных работ, соблюдая все меры предосторожности, его установили на прежний постамент. Корреспондент «Вечерней Москвы» присутствовал при возвращении памятника на Красную площадь.

Внешне памятник остался абсолютно таким же, каким и был. Пока вокруг него еще установлен защитный кожух, внутри которого находятся леса и необходимое для реставрации оборудование.

— Мы завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х. Памятник за все годы его более чем 200-летнего существования ни разу по-серьезному не реставрировался, — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Реставратор Павел Котельников, в свою очередь, сообщил, что в ходе работ специалисты обнаружили внутри скульптур Минина и Пожарского и удалили более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы, которая там находилась со времен создания памятника.

— Реставраторами устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине. Отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции, — поделился специалист.

Реставратор Дмитрий Стадник отметил, что защитный павильон планируется снять уже 10 августа.

— После работ по патинированию поверхности скульптур продолжатся работы и на гранитном постаменте — мы зачеканим горизонтальные швы, и памятник снова будет зеленеть, а защитный павильон снимем уже к 10 августа. Окончательно же все работы планируется завершить к октябрю этого года, — добавил он.

Открытие памятника Минину и Пожарскому после реставрации пройдет в День народного единства в столице на Красной площади.