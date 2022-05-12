Памятник Минину и Пожарскому откроют после реставрации в День народного единства

Фото: Анна Быкова / Вечерня Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

В Москве в День народного единства после реставрации откроется памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России в четверг, 12 мая.

— Министр культуры России Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Как сообщила глава ведомства, после завершения масштабных работ монумент будет открыт 4 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

На данный момент проводятся работы по реставрации скульптурной композиции. Специалисты занимаются обновлением двух барельефов, постамента, а также воссоздают утраченные элементы памятника.

В ведомстве напомнили, что реставрация памятника началась в 2021 году. Из-за особенностей конструкций монумент не стали перевозить. Вместо этого возвели специальный павильон, где проводятся все работы, передает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля сообщалось, что для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов. Все работы разбиты на 13 этапов и должны быть завершены на объекте до конца 2023 года.