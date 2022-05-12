Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник Минину и Пожарскому откроют после реставрации в День народного единства

Александр Афонин
Город
Памятник Минину и Пожарскому откроют после реставрации в День народного единства
Фото: Анна Быкова / Вечерня Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

В Москве в День народного единства после реставрации откроется памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России в четверг, 12 мая.

— Министр культуры России Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Как сообщила глава ведомства, после завершения масштабных работ монумент будет открыт 4 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

На данный момент проводятся работы по реставрации скульптурной композиции. Специалисты занимаются обновлением двух барельефов, постамента, а также воссоздают утраченные элементы памятника.

В ведомстве напомнили, что реставрация памятника началась в 2021 году. Из-за особенностей конструкций монумент не стали перевозить. Вместо этого возвели специальный павильон, где проводятся все работы, передает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля сообщалось, что для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов. Все работы разбиты на 13 этапов и должны быть завершены на объекте до конца 2023 года.

Реставрация Москва Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте