Конкурс реставраторов объявили в Москве для восстановления монумента «Покорителям космоса»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков

— В настоящее время опубликована закупка на проведение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — обелиска «Покорителям космоса» с памятником Константину Циолковскому. В задачи департамента по конкурентной политике входит организация межведомственного согласования, размещение и отбор квалифицированных исполнителей, имеющих необходимое оборудование, компетенцию, лицензию на проведение реставрации. Все работы по объекту разбиты на 13 этапов и должны быть завершены до конца 2023 года, — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что специалисты отреставрируют экстерьерную часть объекта. Она состоит из гранитных и титановых поверхностей, кирпичной кладки, элементов из бронзы.

При этом запланированы мероприятия по сохранению конструкции самой стелы. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 мая, а итоги будут подведены 13 мая.

Среди конкурсантов будут учитываться наличие достаточного опыта и лицензия на проведение работ. У претендентов также должно быть специальное оборудование и штат квалифицированных специалистов, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

21 апреля пресс-служба Москомэкспертизы рассказала о том, что согласована проектная документация для работ по приспособлению «Гаража для грузовых машин» архитектора Константина Мельникова в Басманном районе под Музей транспорта. Реставрация коснется сразу двух исторических зданий — гаража для грузовых машин и административного корпуса. Помимо строительства новых площадок, планируется демонтировать ряд построек