Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конкурс реставраторов объявили в Москве для восстановления монумента «Покорителям космоса»

Лейла Алиева

Город
Конкурс реставраторов объявили в Москве для восстановления монумента «Покорителям космоса»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков

— В настоящее время опубликована закупка на проведение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — обелиска «Покорителям космоса» с памятником Константину Циолковскому. В задачи департамента по конкурентной политике входит организация межведомственного согласования, размещение и отбор квалифицированных исполнителей, имеющих необходимое оборудование, компетенцию, лицензию на проведение реставрации. Все работы по объекту разбиты на 13 этапов и должны быть завершены до конца 2023 года, — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что специалисты отреставрируют экстерьерную часть объекта. Она состоит из гранитных и титановых поверхностей, кирпичной кладки, элементов из бронзы.

При этом запланированы мероприятия по сохранению конструкции самой стелы. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 мая, а итоги будут подведены 13 мая.

Среди конкурсантов будут учитываться наличие достаточного опыта и лицензия на проведение работ. У претендентов также должно быть специальное оборудование и штат квалифицированных специалистов, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

21 апреля пресс-служба Москомэкспертизы рассказала о том, что согласована проектная документация для работ по приспособлению «Гаража для грузовых машин» архитектора Константина Мельникова в Басманном районе под Музей транспорта. Реставрация коснется сразу двух исторических зданий — гаража для грузовых машин и административного корпуса. Помимо строительства новых площадок, планируется демонтировать ряд построек

Читайте также:
Реставрация Москва Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте