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Комплекс зданий «Гараж для грузовых машин» приспособят под Музей транспорта

Лейла Алиева

Город
Комплекс зданий «Гараж для грузовых машин» приспособят под Музей транспорта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Согласована проектная документация для работ по приспособлению «Гаража для грузовых машин» архитектора Константина Мельникова в Басманном районе под Музей транспорта. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

— В Басманном районе согласованы работы по приспособлению под современное использование комплекса зданий «Гараж для грузовых машин». На улице Новорязанская расположен объект культурного наследия 30-х годов прошлого века «Гараж для грузовых машин» архитектора Мельникова, для которого был разработан проект по сохранению и приспособлению под современный музей, — сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

По ее словам, реставрация коснется сразу двух исторических зданий — гаража для грузовых машин и административного корпуса. Помимо строительства новых площадок, планируется демонтировать ряд построек.

Кроме того, в зданиях будут сформированы различные зоны: вестибюль, фойе, зона экспозиций, лекторий, многофункциональный зал, а также административные помещения. В составе комплекса будут функционировать магазин, библиотека, коворкинг, буфет и складские помещения музея, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого пресс-служба ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» сообщила о том, что Мемориальный музей российского театрального режиссера Валентина Плучека в Москве отреставрируют.

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