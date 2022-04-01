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Музей-квартиру Валентина Плучека в Москве отреставрируют

Лейла Алиева

Город
Музей-квартиру Валентина Плучека в Москве отреставрируют
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Бронная улица Карта всех событий

Мемориальный музей российского театрального режиссера Валентина Плучека в Москве отреставрируют. Об этом сообщается в пятницу, 1 апреля, на сайте ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

— Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта мемориального музея «Квартира Валентина Плучека». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, — отмечается в материале.

Музей-квартира режиссера расположена в доме 2/6 на улице Большой Бронной в центре Москвы. Общая площадь составляет 90,6 квадратного метра. При этом исторический интерьер сохранят. Виды и объемы работ приняты на основании акта технического осмотра и перечня выявленных дефектов, включая состояние строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения. Финансироваться реставрация будет из средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие разрешения на реставрацию архитектурных памятников. Также он отметил, что за последние 11 лет в Москве отреставрировали свыше 120 монументов и около 480 архитектурных надгробий.

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