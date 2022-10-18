Большой театр анонсировал старт продаж билетов на балет «Щелкунчик»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Билеты на балет «Щелкунчик» поступят в кассы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе театра во вторник, 18 октября.

Отмечается, что на первом этапе продажа билетов будет осуществляться гражданам, которые собираются лично посетить спектакль. Через два дня после старта продаж — 24 октября — приобрести билет на «Щелкунчика» можно будет на сайте театра.

— Билеты поступят в продажу на сайт театра 24, 31 октября и 7 ноября в 11:00. Но если до открытия касс будет сформирована значительная очередь, по решению администрации дата и время начала продажи билетов на сайте театра могут быть перенесены, — заявили в пресс-службе.

В театре также предупредили желающих посетить спектакль, что в интернете до сих пор есть сайты, продающие билеты по завышенным ценам, передает агентство городских новостей «Москва».

28 октября в Москве стартует выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман», которая пройдет в мемориальной квартире пианиста. В экспозиции будут представлены скульптурные портреты и рисованные шаржи известных художников. Кроме того, посетители смогут увидеть письма, музыкальные рукописи и уникальные фотографии из личного архива Рихтера. Мероприятие продлится до 12 февраля 2023 года.