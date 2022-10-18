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Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за вклад в кино

Александр Афонин
В мире
Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за вклад в кино
Фото: Twitter / the Royal family

Принцесса Анна вручила британскому актеру Дэниелу Крейгу рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

— Королевская принцесса (Анна — прим. «ВМ») вручает Дэниелу Крейгу орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области — прим. «ВМ») кино и театра — тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд, — говорится в сообщении.

Так, Крейг получил степень кавалера ордена. Подобной наградой был удостоен один из его персонажей — Джеймс Бонд. Кроме того, в 2021 году актеру присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Получение степени связано с исполнением роли секретного агента, передает РИА Новости.

В сентябре прошлого года Дэниел Крейг признался, что не был готов к резкому взлету своей популярности после того, как он исполнил главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде. Также актер поделился, что сначала у него не было желания соглашаться на эту работу.

Дэниел Крейг Великобритания Джеймс Бонд
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