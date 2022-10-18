Дмитрий Хохлов отсудил у Facebook 65 миллионов рублей

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Тренер и бывший футболист Дмитрий Хохлов выиграл суд у социальной сети Facebook*. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября.

Солнцевским районный судом города Москвы частично удовлетворены исковые требования Хохлова Дмитрия к Meta Platforms Inc*. Теперь по решению суда социальная сеть должна выплатить спортивному деятелю 65 миллионов рублей, а также разблокировать все его публикации. При этом Солнцевский суд снизил оценку морального ущерба, который ранее стороной истца оценивался в 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Хохлов подал в суд на Facebook* из-за того, что социальная сеть постоянно блокировала его профиль и публикации, считая его фамилию оскорблением украинцев в родительном падеже.

Иск был подан еще 22 сентября 2021 года. Тогда футбольный тренер требовал разблокировать все упоминания его фамилии в публикациях и комментариях, а также компенсацию в размере 150 миллионов рублей. Заседание должно было пройти 5 октября, но сторона защиты ходатайствовала о переносе, и просьба была удовлетворена. Новое заседание должно было пройти 7 февраля 2022 года.

* Facebook — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.