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Тренер ФК «Ротор» Хохлов подал иск к Facebook за блокировку постов с его фамилией

Анастасия Волоснова

Происшествия
Тренер ФК «Ротор» Хохлов подал иск к Facebook за блокировку постов с его фамилией
Фото: pixabay

Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть Facebook, которая блокирует фамилию специалиста, принимая ее за оскорбление украинского народа. Об этом рассказали в среду, 22 сентября, в пресс-службе Солнцевского районного суда.

Хохлов 22 сентября подал новый иск к компании. Ответчика требуют обязать разблокировать упоминания фамилии истца в постах и комментариях на его странице. Хохлов оценил сумму морального вреда в 150 миллионов рублей.

Судебное заседание назначено на 5 октября, говорится в сообщении суда.

Ранее адвокат Андрей Тындик прокомментировал решение главного тренера футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова подать в суд на социальную сеть Facebook.

Так, он отметил, что даже самым ярким звездам российского шоу-бизнеса в подобных разбирательствах выплачивали очень маленькую компенсацию.

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