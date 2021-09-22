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Заслуженный пилот назвал возможную причину пропажи с радаров самолета Ан-26

Полина Долганова

Общество
Заслуженный пилот назвал возможную причину пропажи с радаров самолета Ан-26
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Самолет Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае, на практике доказал свою надежность, однако судно давно не проходило модификацию. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Олег Смирнов.

— ...Это замечательный самолет, который эксплуатируется уже полвека, и показал себя на практике очень надежным летательным аппаратом, — заявил он.

Смирнов заключил, что судно принадлежит концерну «Антонов», который является украинским государственным предприятием. По этой причине самолет давно не модернизировался, а просто дорабатывал «свой ресурс», передает «Радио 1».

До этого сообщалось, что Ан-26 был в эксплуатации на протяжении 42 лет.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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