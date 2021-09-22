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Пропавший под Хабаровском самолет Ан-26 находился в эксплуатации с 1979 года

Полина Долганова

Общество
Пропавший под Хабаровском самолет Ан-26 находился в эксплуатации с 1979 года
Фото: МЧС

Самолет Ан-26, который пропал под Хабаровском в среду, 22 сентября, был в эксплуатации на протяжении 42 лет. Об этом рассказал источник в авиационных службах.

— Самолет Ан-26 находится в эксплуатации с 1979 года, — сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что предписанный срок эксплуатации судна составляет 40 лет. Таким образом, самолет израсходовал 105 процентов своего ресурса.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Похожий инцидент с крушением самолета ранее произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

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