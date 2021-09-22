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Стали известны предварительные причины ЧП с самолетом Ан-26

Анастасия Волоснова

Происшествия
Стали известны предварительные причины ЧП с самолетом Ан-26
Фото: Министерство обороны России

Возможная авария самолета Ан-26 в Хабаровском крае могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. Об этом ТАСС рассказали в среду, 22 сентября, в экстренных службах.

При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

— Определенно пока говорить рано, но причиной данного ЧП могли стать сложные погодные условия и ошибка пилотирования в этих условиях, — отметил собеседник агентства.

В настоящее время поиск самолета проводит вертолет Росавиации. Кроме того, к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся шесть человек. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.

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