Военный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

Фото: Минобороны РФ

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал источник ТАСС.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся шесть человек.

Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный. В настоящее время специалисты организовали поиски воздушного судна, пишет ТАСС.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.