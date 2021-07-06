Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке

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На Камчатке перестал выходить на связь экипаж самолета Ан-26, на борту которого находятся 28 человек. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

— Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По данным ведомства, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также 6 членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

Добавляется, что лайнер летел в поселок Палана.

Местные власти уточнили, что область маршрута пропавшего самолета исследуют два вертолета и самолет.

Также СМИ сообщили, что самолет вылетел из Петропавловск-Камчатского с территории местного предприятия. Экипаж должен был выйти на связь в назначенное время, однако это не произошло.

Ранее сообщалось о крушении самолета Ан-2 в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля в 04:00 по московскому времени недалеко от города Кызылорда. Самолет проводил обработку рисовых полей. Экипаж самолета выжил.