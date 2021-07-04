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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

Инцидент произошел 4 июля в 04:00 по московскому времени недалеко от города Кызылорда. Самолет Ан-2 проводил обработку рисовых полей.

— Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения, — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ведомстве также сообщили, что пилотов доставили в больницу.