«На Байконуре осталась часть души»: Пересильд рассказала о завершении съемок фильма «Вызов»

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Осенью прошлого года стартовали съемки фильма «Вызов». Работа над картиной о спасении космонавта на орбите проходила на космодроме Байконур. Исполнительница главной роли — актриса Юлия Пересильд — поделилась впечатлениями от процесса.

— Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь, — рассказала звезда в своем микроблоге.

Сюжет фильма расскажет историю девушки-врача. Ей предстоит отправиться на орбиту Земли и оказать медицинскую помощь космонавту, потерявшему сознание. Режиссером картины выступил Клим Шипенко. Также в картине появятся Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий и другие.

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино.