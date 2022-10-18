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«Крысы бегут первыми»: Манучаров прокомментировал отъезд Слепакова из России

Александр Афонин
Общество
«Крысы бегут первыми»: Манучаров прокомментировал отъезд Слепакова из России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В сентябре этого года автор песен и продюсер Семен Слепаков уехал из России и переехал в Израиль. Телеведущий Вячеслав Манучаров не обошел стороной подобный поступок и высказался о решении продюсера.

— История с Семеном Слепаковым — еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну. Напротив, набирает мощь и движется по намеченному курсу, — сказал он.

Телеведущий напомнил, что Слепаков являлся лицом телеканала ТНТ и часто занимался реализацией своих творческих проектов. По его словам, деятельность продюсера приносила ему огромные суммы — от от 10 до 200 миллионов рублей. Несмотря на это, Слепаков все же решил уехать из страны, подытожил Манучаров на своей странице в Telegram.

Популярный российский юморист Семен Слепаков покинул Россию на фоне ситуации на Украине. В настоящее время он находится на территории Израиля. В сентябре помощница Семена Слепакова подтвердила, что комик находится не в России. По ее словам, с ним все хорошо.

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