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Помощника Семена Слепакова подтвердила, что артист теперь живет в Израиле

Егор Провоторов
Общество
Помощника Семена Слепакова подтвердила, что артист теперь живет в Израиле
Фото: Youtube / Forbes

Популярный российский юморист Семен Слепаков покинул Россию на фоне развития ситуации на востоке Украины. В настоящее время артист и музыкант находится на территории Израиля.

Некоторое время назад шоумен заявлял, что уехал из РФ в Израиль по делам. Комик при этом намеревался вернуться на родину, однако своего обещания не сдержал. Тот факт, что Слепаков не находится в России, подтвердила помощница музыканта.

— С ним все хорошо. Он уехал, — цитирует слова помощницы знаменитости Telegram-канал «Светские хроники». Так она ответила на вопрос о состоянии здоровья Семена Слепакова.

Актер Анатолий Белый спустя семь месяцев впервые вышел на связь после того, как переехал из России в Израиль. По словам артиста, в последнее время его мучают мрачные и угнетающие мысли, но он понимает, что выбраться из этого состояния поможет любимое дело.

Недавно в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Их приезд прокомментировал певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян. По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты не понимали, что происходило еще восемь лет назад, поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

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