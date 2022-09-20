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Актер Анатолий Белый впервые вышел на связь после отъезда из России в Израиль

Лейла Алиева
Общество
Актер Анатолий Белый впервые вышел на связь после отъезда из России в Израиль
Фото: Пресс-служба Театра Наций

Актер Анатолий Белый спустя семь месяцев впервые вышел на связь после того, как переехал из России в Израиль.

По его словам, в последнее время его мучают мрачные и угнетающие мысли, но он понимает, что выбрать из этого состояние поможет любимое дело.

— Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу? — признался Белый.

Актер также поделился тем, что после отъезда в его жизни произошло много интересных событий, которыми он хочет делиться со своими подписчиками. При этом возвращаться на родину он не собирается. В ближайшее врем его ждут спектакли в трех городах Израиля, пишет Пятый канал.

Недавно в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Их приезд прокомментировал певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян. По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты не понимали, что происходило еще восемь лет назад, и поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

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