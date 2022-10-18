Собянин: Открытие МЦД-4 обеспечит комфортные поездки для более чем 650 тысяч жителей ТиНАО

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По завершении работ по строительству четвертого направления Московских центральный диаметров (МЦД-4) более 650 тысяч жителей Новой Москвы смогут воспользоваться преимуществами городского транспорта. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин во вторник, 18 октября.

— Больше 650 тысяч жителей ТиНАО смогут пользоваться всеми преимуществами московского транспорта. Комфортными поездами, удобными станциями с лифтами и эскалаторами, тактовым расписанием поездов с минимальным интервалом движения пять-семь минут в часы пик, — сказал он.

Глава города добавил, что в 2023 — начале 2024 года шесть железнодорожных станций в ТиНАО войдут в состав МЦД-4. На данный момент специалисты завершили реконструкцию пунктов Мичуринец, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Крекшино. Станция Санино начала работу еще два года назад, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

2 октября Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили более 50 процентов ремонтных работ на станции Тимирязевская первого направления Московских центральных диаметров. Он отметил, что на данный момент проводятся работы по строительству подземного вестибюля.