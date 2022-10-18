«Это молодой хоккеист»: подруга Бузовой раскрыла тайну о новой любви певицы

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Недавно певица Ольга Бузова намекнула своим фанатам, что у нее появился молодой человек, однако имя избранника решила оставить в тайне. Несмотря на это, модель и телеведущая Ассоль раскрыла небольшие подробности личной жизни подруги.

— Это хоккеист. Молодой. Больше 25 лет, но молодой. Неженатый. Мы очень радуемся. Дело к свадьбе идет. Так что следите внимательно: скоро в ЗАГС поедут, — цитирует модель «Телепрограмма».

До этого Ольга Бузова не смогла пройти мимо новых снимков, которые выложил певец Джахид, известный как JONY. Телеведущая заявила, что хочет от него детей. Однако фанатки артиста сразу же набросились на вероятного конкурента.

Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще. Собеседница «ВМ» предположила, что среди помощниц теледивы могут быть и черные ритуальщицы, которые практикуют кладбищенскую магию.