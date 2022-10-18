Городская водосточная сеть справилась с выпавшими в Москве осадками

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичная водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших в городе осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 18 октября.

— Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11:00 до 13:00. В отдельных районах города выпало свыше 12 миллиметров осадков, это 20 процентов от месячной нормы, — говорится в сообщении.

Значительный объем воды уходил самотеком, что позволило водосточной сети справиться с непогодой. В случае загрязнений ливневых решеток специалисты ГУП «Мосводосток» обеспечивали оперативный пропуск осадков. Они очищали конструкции от опавшей листвы и другого мусора, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице выпало порядка 13 миллиметров осадков, что составило около 20 процентов от месячной нормы. Подобные показатели говорят об аномальном характере прошедших в Москве дождей.