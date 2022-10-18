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Тишковец сообщил об аномальном характере дождей в столичном регионе

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Тишковец сообщил об аномальном характере дождей в столичном регионе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Количество выпавших в столичном регионе осадков говорит об аномальном характере прошедших в городе дождей. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 18 октября.

— Льет сильно. Данные отдельных частных метеостанций за три часа ненастья уже дают 13 миллиметров осадков, что составляет около 20 процентов от месячной нормы. Данные показатели не являются официальной информацией, но указывают на аномалию дождей, — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что сильные и продолжительные дожди в столичном регионе завершатся вечером 18 октября. Однако на протяжении всей недели в Москве и области будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», что первый снег может выпасть в столице 24 октября. Метеоролог отметил, что погодное явление растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.

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