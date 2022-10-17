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Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Анастасия Харламова

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Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первый снег может выпасть в столице 24 октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее стало известно, что первые редкие снежинки с дождем возможны уже в пятницу, 21 октября. Однако, по словам специалиста, зимние осадки начнутся 24 октября.

— Я оцениваю, что в пятницу, 21 октября, первый снег может выпасть с вероятностью 50 процентов. Я считаю, что холодный фронт с первым снегом придет только в начале следующей недели, 24–25 октября. А в пятницу нас ждет холодная погода с маленькой вероятностью осадков. Температура воздуха днем будет плюс 5 градусов, а ночью — ниже нуля, — сообщил Шувалов.

Метеоролог отметил, что первый снег растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.

— Первый снег быстро растает. Сейчас невозможно точно определить, когда именно он ляжет в Москве. Средние сроки в столице — это конец ноября и первая декада декабря, — пояснил синоптик.

Шувалов посоветовал автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю в середине ноября:

— Я думаю, что лучше это сделать в середине ноября. Сам произведу замену в это время.

Накануне стало известно, что в Московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал в беседе с «ВМ», что новая неделя начнется с осадков, но при этом температура будет около плюс 10 градусов вплоть до среды, 19 октября, из-за юго-западных ветров. Однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.

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