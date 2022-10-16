Осень в объективе: самые красивые места в Москве для красивой фотосессии

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Золотая осень, наконец, пришла в столицу и уже несколько дней радует жителей и гостей города своей красотой. Яркие краски природы заставляют людей выйти на улицу, чтобы насладиться живописными пейзажами и запечатлеть их в памяти. Однако большое изобилие осенних фотографий в социальных сетях лишают пользователей возможности выделиться в большом потоке публикаций.
Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с фотографом Екатериной Дьячковой отправилась на прогулку по самым интересным локациям Москвы, чтобы узнать, где можно сделать самые красивые фотографии.
Не только красивые фотографии, но и любое другое дело начинается с подготовки. Собеседница «ВМ» рассказала, что грамотная подготовка к съемке начинается с подбора локации.
— Чтобы представлять, как будут выглядеть ваши фото в финальном варианте, можно просмотреть снимки выбранных точек в социальных сетях или картах, — поделилась Дьячкова.
Она добавила, что обращать внимание стоит на последние публикации, так как в течение времени могут произойти изменения локации.
Следующим шагом на пути к красивым фотографиям, как рассказала фотограф, является подбор образа.
— Существуют общие правила для красивых осенних фото, например, крупные аксессуары — банты, шляпы, серьги, резиновые сапоги, — отметила Дьячкова.
Для осенней прогулки с корреспондентом «Вечерней Москвы» фотограф предложила пять мест:
Китай-город
По словам собеседницы «ВМ», это модная локация для трендовых фото.
— Очень рекомендую посетить парк «Горка», отличное место для осенних фотографий, антураж местности напоминает одновременно Москву и Италию, — пояснила Дьячкова.
Измайловский Кремль и лесопарк
Локация, как рассказала фотограф, заключает в себе сразу несколько необычных мест для красивых осенних фотографий.
— Там есть фотогеничный блошиный рынок с вернисажем ковров и атмосферные железнодорожные пути в золотых листьях, — отметила собеседница «ВМ».
Поселок художников
По словам фотографа, место подходит для семейной съемки, так как на территории имеется детская площадка.
ВДНХ
— В этом году на этой площадке проходил ежегодный фестиваль «Золотая осень» от «Московских сезонов». Локации этого фестиваля удачно вписываются в атмосферу осенних фото, — заключила Дьячкова.
Бабушкинский парк
Как отметила собеседница «ВМ», территория представляет под собой аккуратный ландшафтный парк, в котором имеются живописные набережные и мостики, подходящие для атмосферных осенних снимков.
Она добавила, что совсем недавно здесь организовали ещё и ярмарку. Фотографии сейчас можно делать на ее фоне, так как она ещё не функционирует в полной мере. Однако уже в Новый год площадка откроется полностью и можно будет посетить ее изнутри, чтобы сделать красивые новогодние снимки.
Фотограф поделилась: для создания необычных фотографий лучше избегать типовых постановочных кадров.
— Еще одним важным условием является ощущение комфорта во время съемки. Важно попытаться не стесняться камеры и быть естественным перед объективом, — прокомментировала Дьячкова.
Она также дала несколько советов, как чувствовать себя более спокойно во время фотосессии. По словам собеседницы «ВМ», если до съемки модель не была знакома с фотографом, будет неплохо встретиться за несколько дней до предполагаемой фотосессии.
— У человека не возникнет ощущения скованности в процессе съемки, потому что он будет знать того, с кем ему придется работать, — пояснила фотограф.
В беседе с «Вечерней Москвой» фотограф раскрыла секрет актуальных тенденций в фотографиях.
— Сейчас в тренде естественность и максимальная натуральность, — рассказала Дьячкова.
Также она отметила, что набирает популярность тренд «мобильная фотография». Эти фото кажутся сделанными на телефон, хотя снимались профессиональными фотографами, но в этом и есть их фишка.
— Актуальны сейчас и фото в «расфокусе». Статичные, наоборот, утратили популярность, — заметила фотограф.
Собеседница «ВМ» поделилась интересными идеями для ваших фотографий:
— В Москве очень много уличных зеркал, они всегда эффектно смотрятся в кадре. Кроме того, видя собственное отражение в зеркале, человек расслабляется в объективе, — объяснила Дьячкова.
Она добавила, что в столице есть несколько локаций, где зеркала обрамляет дикий виноград багрового цвета, что отлично подходит под атмосферу осенних фото.
— Еще очень красиво смотрятся осенние фото на фоне включенных уличных фонарей, — поделилась идеей собеседница «ВМ».
Корреспондент «Вечерней Москвы» попросила рассказать Екатерину Дьячкову о секретах, которые важно знать для того, чтобы съемка прошла успешно.
— Это позволит понять заранее, подходит ли вам задуманный лук, а также подарит шпаргалку, по которой можно будет собрать образ в день съемки, — заметила Дьячкова.
Фотограф рассказала, что во время семейной фотосессии привлечь внимание детей можно только в первые 15 минут съемки.
— Поэтому важно найти способ вернуть ребенку интерес к процессу. Если фотосессия проходит на улице, можно выбрать локации с детской площадкой. Также хорошо работает на внимание ребенка наличие любимых игрушек и вкусной еды, — предложила собеседница «ВМ».
Яркое солнце, по словам фотографа, гарантирует жесткий свет, который создает тени на лицах.
— Пасмурный день для фотосессии более подходящий с технической точки зрения, потому что вам не придется искать укрытие, чтобы сделать фото без затемнений, — объяснила Дьячкова.
Как отметила собеседница «ВМ», когда на улице нет возможности сменить образ, очень выручает «многослойность» в одежде.
— Вы можете надеть под свитер водолазку, накинуть сверху пальто и повязать шарф. Это позволит не брать с собой большую сумку с одеждой, но менять образы во время съемки, — прокомментировала Дьячкова.