Осень в объективе: самые красивые места в Москве для красивой фотосессии

Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова

Золотая осень, наконец, пришла в столицу и уже несколько дней радует жителей и гостей города своей красотой. Яркие краски природы заставляют людей выйти на улицу, чтобы насладиться живописными пейзажами и запечатлеть их в памяти. Однако большое изобилие осенних фотографий в социальных сетях лишают пользователей возможности выделиться в большом потоке публикаций.

Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с фотографом Екатериной Дьячковой отправилась на прогулку по самым интересным локациям Москвы, чтобы узнать, где можно сделать самые красивые фотографии.

С чего начать

Не только красивые фотографии, но и любое другое дело начинается с подготовки. Собеседница «ВМ» рассказала, что грамотная подготовка к съемке начинается с подбора локации.

— Чтобы представлять, как будут выглядеть ваши фото в финальном варианте, можно просмотреть снимки выбранных точек в социальных сетях или картах, — поделилась Дьячкова.

Она добавила, что обращать внимание стоит на последние публикации, так как в течение времени могут произойти изменения локации.

Следующим шагом на пути к красивым фотографиям, как рассказала фотограф, является подбор образа.

— Существуют общие правила для красивых осенних фото, например, крупные аксессуары — банты, шляпы, серьги, резиновые сапоги, — отметила Дьячкова.

Локации

Для осенней прогулки с корреспондентом «Вечерней Москвы» фотограф предложила пять мест:

Китай-город

1/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 2/3 3/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова

По словам собеседницы «ВМ», это модная локация для трендовых фото.

— Очень рекомендую посетить парк «Горка», отличное место для осенних фотографий, антураж местности напоминает одновременно Москву и Италию, — пояснила Дьячкова.

Измайловский Кремль и лесопарк

1/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 2/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 3/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова

Локация, как рассказала фотограф, заключает в себе сразу несколько необычных мест для красивых осенних фотографий.

— Там есть фотогеничный блошиный рынок с вернисажем ковров и атмосферные железнодорожные пути в золотых листьях, — отметила собеседница «ВМ».

Поселок художников

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По словам фотографа, место подходит для семейной съемки, так как на территории имеется детская площадка.

ВДНХ

1/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 2/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 3/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова

— В этом году на этой площадке проходил ежегодный фестиваль «Золотая осень» от «Московских сезонов». Локации этого фестиваля удачно вписываются в атмосферу осенних фото, — заключила Дьячкова.

Бабушкинский парк

1/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова 2/3 3/3 Фото: «Вечерняя Москва»/Екатерина Дьячкова

Как отметила собеседница «ВМ», территория представляет под собой аккуратный ландшафтный парк, в котором имеются живописные набережные и мостики, подходящие для атмосферных осенних снимков.

Она добавила, что совсем недавно здесь организовали ещё и ярмарку. Фотографии сейчас можно делать на ее фоне, так как она ещё не функционирует в полной мере. Однако уже в Новый год площадка откроется полностью и можно будет посетить ее изнутри, чтобы сделать красивые новогодние снимки.

Как сделать особенные фото

Фотограф поделилась: для создания необычных фотографий лучше избегать типовых постановочных кадров.

— Еще одним важным условием является ощущение комфорта во время съемки. Важно попытаться не стесняться камеры и быть естественным перед объективом, — прокомментировала Дьячкова.

Она также дала несколько советов, как чувствовать себя более спокойно во время фотосессии. По словам собеседницы «ВМ», если до съемки модель не была знакома с фотографом, будет неплохо встретиться за несколько дней до предполагаемой фотосессии.

— У человека не возникнет ощущения скованности в процессе съемки, потому что он будет знать того, с кем ему придется работать, — пояснила фотограф.

Тренды этого сезона

В беседе с «Вечерней Москвой» фотограф раскрыла секрет актуальных тенденций в фотографиях.

— Сейчас в тренде естественность и максимальная натуральность, — рассказала Дьячкова.

Также она отметила, что набирает популярность тренд «мобильная фотография». Эти фото кажутся сделанными на телефон, хотя снимались профессиональными фотографами, но в этом и есть их фишка.

— Актуальны сейчас и фото в «расфокусе». Статичные, наоборот, утратили популярность, — заметила фотограф.

Собеседница «ВМ» поделилась интересными идеями для ваших фотографий:

— В Москве очень много уличных зеркал, они всегда эффектно смотрятся в кадре. Кроме того, видя собственное отражение в зеркале, человек расслабляется в объективе, — объяснила Дьячкова.

Она добавила, что в столице есть несколько локаций, где зеркала обрамляет дикий виноград багрового цвета, что отлично подходит под атмосферу осенних фото.

— Еще очень красиво смотрятся осенние фото на фоне включенных уличных фонарей, — поделилась идеей собеседница «ВМ».

Лайфхаки от фотографа

Корреспондент «Вечерней Москвы» попросила рассказать Екатерину Дьячкову о секретах, которые важно знать для того, чтобы съемка прошла успешно.

Примеряйте образы заранее и делайте фото

— Это позволит понять заранее, подходит ли вам задуманный лук, а также подарит шпаргалку, по которой можно будет собрать образ в день съемки, — заметила Дьячкова.

Возьмите на фотосессию то, что привлечет внимание детей

Фотограф рассказала, что во время семейной фотосессии привлечь внимание детей можно только в первые 15 минут съемки.

— Поэтому важно найти способ вернуть ребенку интерес к процессу. Если фотосессия проходит на улице, можно выбрать локации с детской площадкой. Также хорошо работает на внимание ребенка наличие любимых игрушек и вкусной еды, — предложила собеседница «ВМ».

Выбирайте несолнечную погоду

Яркое солнце, по словам фотографа, гарантирует жесткий свет, который создает тени на лицах.

— Пасмурный день для фотосессии более подходящий с технической точки зрения, потому что вам не придется искать укрытие, чтобы сделать фото без затемнений, — объяснила Дьячкова.

Не берите много вещей

Как отметила собеседница «ВМ», когда на улице нет возможности сменить образ, очень выручает «многослойность» в одежде.

— Вы можете надеть под свитер водолазку, накинуть сверху пальто и повязать шарф. Это позволит не брать с собой большую сумку с одеждой, но менять образы во время съемки, — прокомментировала Дьячкова.