Более 294 миллионов поездок совершили на автобусах Мострансавто с начала года

Фото: mostransavto.ru

С начала этого года жители и гости Подмосковья совершили более 294 миллионов поездок, 145 миллионов из которых были реализованы при помощи социальных карт. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе компании.

— С 1 января 2022 года жители и гости Московской области совершили свыше 294 миллионов поездок в автобусах Мострансавто. Почти 145 миллионов из них было зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, — говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 82 миллионов поездок оплатили банковскими картами. Доля оплаты картами «Стрелка» и «Тройка» составила более 53 миллионов. А наиболее востребованным маршрутом стал автобус № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)» — свыше 3,7 миллиона поездок, отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что специалисты оборудовали около 2,8 тысячи автобусов Москвы линейными маршрутными схемами. Подобные изображения помогут пассажирам ознакомиться с маршрутом, возможными пересадками на другой транспорт, а также вокзалами и аэропортами.