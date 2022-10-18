Суровикин допустил применение Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона

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Вооруженные силы Украины могут применить запрещенные методы войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин во вторник, 18 октября.

По его словам, в частности, речь идет о подготовке ВСУ ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

— Данные действия могут привести к большим жертвам и разрушению инфраструктуры города, — подчеркнул генерал армии в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Суровикин назвал обстановку в зоне спецоперации «напряженной». Командующий отметил, что украинские подразделения не оставляют попыток атаковать позиции российской армии. В особенности это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений, заключил военный.

Тем не менее ВС РФ продолжают наносить ущерб инфраструктуре ВСУ. Так, недавно российские солдаты уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе населенного пункта Палиевка Одесской области. Кроме того, военнослужащие поразили три радиолокационные станции в ДНР.