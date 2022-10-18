Российские военные уничтожили станцию космической связи Украины в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе населенного пункта Палиевка Одесской области. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, по словам официального представителя министерства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские подразделения поразили три радиолокационные станции (РЛС).

— В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой народной республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США, — передается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также сообщается, что в районе Петропавловки Донецкой народной республики была уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

14 октября Игорь Конашенков заявил, что силами российской авиации были поражены объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

До этого президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.