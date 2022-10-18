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Жителей Херсонской области вывезут с правого берега Днепра из-за наступления ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Жителей Херсонской области вывезут с правого берега Днепра из-за наступления ВСУ
Фото: depositphotos

Жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. Об этом во вторник, 18 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий. Кроме того, имеется риск сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

— В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение — объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, — сказал он.

В своем Telegram-канале Сальдо отметил, что эвакуация жителей позволит создать оборонительные укрепления для пресечения наступления.

До этого командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы Украины могут применить запрещенные методы войны в районе Херсона. По его словам, в частности, речь идет о подготовке ВСУ ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Украина Спецоперации Эвакуация
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