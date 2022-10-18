Байден застыл в неестественной позе после вопроса журналиста о студенческих долгах

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Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию во время выступления. По окончании мероприятия американскому лидеру задали вопрос о студенческих долгах в стране, что ввело его в ступор.

Видео с инцидентом попало в Сеть. На нем видно, как один из журналистов после речи Байдена решил задать вопрос. Однако президент Соединенных Штатов в этот момент уже уходил и, вероятно, от неожиданности впал в ступор. Он застыл в неестественной позе, с отсутствующим выражением лица. На просьбы репортеров пришлось отвечать министру образования Мигелю Кардоне.

12 октября Джо Байден во время интервью телеканалу CNN случайно обронил шпаргалку. Случай произошел после того, как интервьюер Джейк Таппер спросил у главы государства, что ждет американцев во время рецессии.

Ранее президент Соединенных Штатов стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после вопроса о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти. Американский лидер, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, выразил разочарование из-за решения ОПЕК+, после чего загадочно улыбнулся и стал пятиться назад.