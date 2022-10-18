Суровикин заявил, что армия России вывезет мирное население из Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Об этом во вторник, 18 октября, заявил командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

— В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения, — сказал он.

Генерал добавил, что действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации. В приоритете российского правительства будет стоять сохранение жизни мирного населения и личного состава армии, отметил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители региона будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.