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Стал известен лауреат Букеровской премии 2022 года

Александр Афонин
Общество
Стал известен лауреат Букеровской премии 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лауреатом британской Букеровской премии стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака, который написал книгу «Семь лун Маали Алмейды». Об этом сообщили в пресс-службе премии во вторник, 18 октября.

Сюжет произведения разворачивается на территории Шри-Ланки в 1980-е годы. В регионе идет гражданская война, и главный герой представляет собой душу погибшего фотографа. Он пытается привести своих живых близких к тайнику с фотографиями, которые, как он надеется, станут общественным достоянием. Однако сроки для выполнения задачи ограничены — на это герою дается всего неделя.

Автору вручила награду королева-консорт Великобритании Камилла. В качестве приза Карунатилака получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

6 октября стало известно, что Нобелевской премии по литературе удостоилась французская писательница Анни Эрно. Автор получила премию «за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

«Вечерняя Москва» рассказывает о новоиспеченном лауреате.

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