Выставка о подвиге соловецких юнг открылась в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы» открылась в Музее Победы 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Посетители увидят десятки уникальных раритетов из фондов Музея Победы, музея «Соловецкая школа юнг Северного флота» московской школы № 1748 «Вертикаль» и Музея истории боевой и трудовой славы куйбышевцев — выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 годов школы № 174 имени Зорина городского округа Самара, — отметили в пресс-службе.

Центральным экспонатом выставки является знамя Соловецкой школы юнг. На выставке также представлены форма, которую носили «мальчики с бантиками», инструменты и приборы моряков, а также школьные принадлежности юнг: конспекты, атласы и книги.

Отмечается, что экспозицию увидят музейные активисты более 50 регионов России.

В Музее Победы в конце сентября прошла историко-культурная конференция «Дружба народов навеки жива», посвященная взаимоотношениям Советского Союза и России с Китаем и странами Дальнего Востока. Выступающие представили свои доклады и познакомили слушателей с материалами исследовательской деятельности по теме российско-китайских взаимоотношений в годы Великой Отечественной и Второй мировой, а также в ходе послевоенных событий.