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Школьники обсудили историю взаимоотношений России и Китая в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Школьники обсудили историю взаимоотношений России и Китая в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Историко-культурная конференция «Дружба народов навеки жива», посвященная взаимоотношениям Советского Союза и России с Китаем и странами Дальнего Востока, прошла в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Более 70 человек присоединились к конференции, посвященной вопросам сохранения исторической памяти. С докладами выступили активисты музея истории культуры Китая и других стран Дальнего Востока при школе № 1948 города Москвы — участника программы «Школьный Музей Победы».

Выступающие представили свои доклады и познакомили слушателей с материалами исследовательской деятельности по теме российско-китайских взаимоотношений в годы Великой Отечественной и Второй мировой, а также в ходе послевоенных событий.

Так, на конференции рассказали о Маньчжурской операции и Хабаровском процессе. Несколько школьников познакомили гостей с судьбами участников войны в своих докладах «Дорогой славы от Халхин-Гола до Ленинграда. Летчик Бухтеев» и «Генерал-лейтенант Благовещенский — Герой № 99».

До этого в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 октября, в День пожилых людей. Уточняется, что для бесплатного прохода необходимо будет предъявить на кассе пенсионное удостоверение.

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