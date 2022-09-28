Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы в День пожилых людей

Евгений Белоусов
Город
Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы в День пожилых людей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Пенсионеры смогут бесплатно посетить столичный Музей Победы 1 октября, в День пожилых людей. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что для бесплатного прохода необходимо будет предъявить на кассе пенсионное удостоверение. Гости смогут посетить Зал Исторической правды, Зал памяти и скорби, экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, мультимедийный зал «Лица Победы», а также посмотреть уникальную светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», которая каждый час демонстрируется на куполе Зала Славы.

Кроме того, в этот день в 14:00 в Зале Полководцев начнется концерт патриотической песни «Журавли Победы». Для гостей музея выступит Большой детский хор имени Виктора Попова, в исполнении которого прозвучат известные советские песни.

До этого в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

Пенсионеры Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте