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Выставка о подвиге военных корреспондентов откроется в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Выставка о подвиге военных корреспондентов откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 27 сентября откроется выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В рамках всероссийской программы мы объединили экспозиции столичной и калужской школ, чтобы сделать выставочное пространство еще интереснее, — сказала руководитель детского центра музея Елена Слесаренко.

В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов. Здесь посетители смогут увидеть фотоаппарат «ФЭД — 1», кинокамеру и печатные машинки Underwood и Rheinita 1930-1940-х годов, полевой телефон и многое другое.

На торжественное открытие приглашены генеральный директор Москино и продюсер фильма «Первый Оскар» Наталья Мокрицкая, режиссер фильма «Первый Оскар» Сергей Мокрицкий, а также сын фронтового кинооператора и режиссера Юлия Куна, медиаэксперт, режиссер, сценарист, оператор кино и телевидения, учредитель историко-культурного проекта «Музей-усадьба Кунов» Юлий Юльевич Кун и другие.

19 сентября сообщалось, что Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву.

Уточняется, что посетители выставки смогут увидеть макет пистолета-пулемета Судаева 1943 года, а также сумку для коробчатых магазинов 7,62-миллиметра пистолета-пулемета. Выставку также дополняет печатное издание «Наставление по стрелковому делу (НСД-44)».

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