Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы представил выставку в честь Дня оружейника

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы представил выставку в честь Дня оружейника
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В ходе Великой Отечественной весной-летом 1942 года прошла серия испытаний опытных образцов пистолетов-пулеметов. По итогам конкурса комиссия сделала заключение, что пистолет-пулемет Судаева равноценных конкурентов не имеет, а по техническим и боевым качествам значительно превосходит штатный образец ППШ-41, — отметили в музее.

Уточняется, что посетители выставки смогут увидеть макет пистолета-пулемета Судаева 1943 года, а также сумку для коробчатых магазинов 7,62-миллиметра пистолета-пулемета. Выставку также дополняет печатное издание «Наставление по стрелковому делу (НСД-44)».

Кроме того, Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу ко Дню оружейника. Интернет-пользователи узнают интересные факты о пистолетах, револьверах и винтовках, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению бумажного макета автомата и услышат рассказ о биографии легендарного конструктора Михаила Калашникова.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.

Москва Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте