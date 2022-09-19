Музей Победы представил выставку в честь Дня оружейника

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В ходе Великой Отечественной весной-летом 1942 года прошла серия испытаний опытных образцов пистолетов-пулеметов. По итогам конкурса комиссия сделала заключение, что пистолет-пулемет Судаева равноценных конкурентов не имеет, а по техническим и боевым качествам значительно превосходит штатный образец ППШ-41, — отметили в музее.

Уточняется, что посетители выставки смогут увидеть макет пистолета-пулемета Судаева 1943 года, а также сумку для коробчатых магазинов 7,62-миллиметра пистолета-пулемета. Выставку также дополняет печатное издание «Наставление по стрелковому делу (НСД-44)».

Кроме того, Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу ко Дню оружейника. Интернет-пользователи узнают интересные факты о пистолетах, револьверах и винтовках, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению бумажного макета автомата и услышат рассказ о биографии легендарного конструктора Михаила Калашникова.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.