Онлайн-программа ко Дню оружейника пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню оружейника 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— 19 августа виртуальные гости смогут побывать в закулисье уникального оружейного хранилища главного военно-исторического комплекса страны. Интернет-пользователи узнают интересные факты о пистолетах, револьверах и винтовках, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению бумажного макета автомата и услышат рассказ о биографии легендарного конструктора Михаила Калашникова, — говорится в сообщении.

Онлайн-гости музея в праздничный день смогут увидеть винтовку Токарева СВТ-40, испанский пистолет Astra 902 в золотом исполнении, автомат Калашникова АК-47 1949 года, снайперскую винтовку Константинова, винтовку Мосина, ППШ-41, револьвер системы Нагана и самозарядный пистолет ТТ образца 1933 года. Эксперты Музея Победы в рамках онлайн-экскурсии расскажут интересные факты об оружии.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.