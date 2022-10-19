Более 10 тысяч специалистов задействованы в капремонте поликлиник Москвы

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Для проведения капитального ремонта столичных поликлиник было задействовано более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время новому московскому стандарту уже соответствуют 66 поликлиник, в 135 зданиях идет активная фаза работ, в них задействованы более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе работ главной задачей стоит создание комфортных для москвичей медицинских учреждений. В связи с этим специалисты полностью обновляют инженерные сети, усиливают фундаменты, ремонтируют кровли и так далее.

По словам Бирюкова, задействованное в работе оборудование требует повышенных энергомощностей. Для обеспечения корректной работы специалисты увеличивают электроснабжение и проводят его по второй категории надежности.

До этого Петр Бирюков сообщил, что городские службы реализуют все запланированные на текущий год программы благоустройства, несмотря на ситуацию с импортом. По его словам, Москва не отказалась ни от одной программы в 2022 году, и теперь город полностью подготовлен к зиме.