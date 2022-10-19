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Более 120 ветхих зданий восстановили в Москве с начала года

Георгий Соланович
Город
Более 120 ветхих зданий восстановили в Москве с начала года
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С января по сентябрь текущего года в Москве привели в порядок 122 ветхих здания, при этом 186 аварийных объектов были демонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости в среду, 19 октября.

— Архитектурная составляющая влияет на внешний облик города и безопасность. Полуразрушенные строения зачастую становятся местами повышенной опасности и представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Всего в проработке инспекции находится порядка 3,5 тысячи зданий, строений и сооружений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тысячи были выявлены в этом году, — отметил начальник Госинспекции Иван Бобров.

По его словам, сначала специалисты надзорного органа совместно с отраслевыми департаментами и собственниками объектов определяют, подлежат объекты восстановлению или сносу. Если владелец здания не идет на контакт, то вопрос демонтажа рассматривается в суде.

Бобров добавил, что для зданий, которые можно восстановить, разрабатывают дорожные карты. Неподлежащие ремонту постройки сносят.

Для решения вопросов, связанных с использованием земельных участков и городских объектов нежилого фонда, в Москве работает информационно-консультационный центр при Госинспекции по недвижимости. В 2022 году было проведено более 15,6 тысячи личных консультаций, где разбирались конкретные темы.

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