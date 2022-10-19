Авторизоваться на портале mos.ru теперь можно по QR-коду

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Москвичи теперь могут получить доступ к городским услугам и сервисам на портале mos.ru, авторизовавшись при помощи QR-кода. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель главы Департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

— Такой способ авторизации уже несколько лет внедряют крупные банки, веб-сайты и мессенджеры. Достаточно отсканировать QR-код на портале и подтвердить операцию в городском приложении «Моя Москва». При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд, — рассказал он.

Шишмарев добавил, что новый способ авторизации является более безопасным, так как каждый QR-код уникален и его, в отличие от пароля, нельзя использовать еще раз на другом устройстве.

Авторизоваться на mos.ru по QR-коду могут все пользователи. При выборе данного способа на экране появится уникальный QR-код, который следует отсканировать при помощи приложения «Моя Москва». После нужно проверить информацию на открывшейся странице и выбрать «Подтвердить», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно из-за увеличения востребованности онлайн-консультаций по жилищным вопросам на портале mos.ru увеличили количество слотов — до 900 в месяц. Так, москвичи чаще всего обращаются по вопросам имущественно-земельной сферы, которые связаны с постановкой на жилищный учет.