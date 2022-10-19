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Обитающая на Соломоновых островах ящерица родилась в Московском зоопарке

Георгий Соланович
Город
Обитающая на Соломоновых островах ящерица родилась в Московском зоопарке
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков — эндемиков Соломоновых островов — родился в Московском зоопарке впервые за 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 19 октября.

Отмечается, что этот вид ящериц в дикой природе обитает только в пределах Соломоновых островов. Кроме того, он занесен в Международную Красную книгу.

— Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. <...> Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером. Поэтому перед зоопарками, которые трудятся над созданием резервной популяции редких ящериц в неволе, стоят две задачи: подобрать подходящую пару особей и обеспечить им условия, максимально приближенные к естественным, — отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, для ящериц в вольере сымитировали природный климат Соломоновых островов, а также воссоздали участок тропического леса. Новорожденная рептилия в течение года будет находиться под опекой матери, после чего сможет создать собственную семью. В рацион детеныша входят петрушка, традесканция, цветы гибискуса, салаты романо и айсберг, пекинская капуста и гусеницы семейства бражников. Всего в коллекции столичного зоосада три таких особи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Первый детеныш викуньи появился на свет 4 августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Родиной этих животных является Южная Америка, а в неволе они обитают в теплых вольерах и круглогодично живут на улице.

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