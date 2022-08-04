Краснокнижная викунья родилась в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш викуний. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 4 августа.

— Московский зоопарк единственный в России, который размножает викуний. Семейство этих удивительных копытных содержится в нашем питомнике — центре воспроизводства редких видов животных. Зоологи создали для питомцев условия, максимально приближенные к естественным, — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Родиной этих животных является Южная Америка. В неволе они обитают в теплых вольерах и круглогодично живут на улице. Несмотря на жаркую родину, со столичными морозами викуньи легко справляются благодаря теплому меху. Вид занесен в Международную Красную книгу.

В привычной среде обитания потомство у них появляется в марте. Однако в Москве в это время еще лежит снег и дует холодный ветер. Такие условия могут оказаться опасными для детенышей. В этом году пополнение викуний произошло в июле. Сотрудники центра сразу определили пол новорожденного и повесили на ухо бирку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что у краснокнижных кенгуру валлаби Беннета, которые обитают в Московском зоопарке, родился детеныш. Малыш появился у Тузика и Плюшки, которые поселились в столичном зоосаде в апреле прошлого года.