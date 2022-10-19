Музей Победы станет площадкой Международного фестиваля документального кино

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы с 20 по 23 октября пройдет XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Флаэртиановские фильмы — про человека, ценность жизни, умение созерцать и обсуждать, про диалог между людьми. Это реальные истории с разных уголков планеты, которые способны отзываться в каждом, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоит дебют фильма «Выход», который рассказывает об ужасающем природном катаклизме. Также гости совершат кинопутешествия на северный полуостров Канин Нос, на пересечении Белого и Баренцева морей, отправит фильм «Женя и Ваня на краю света», а «Ладно хорошо, Пинега» — в северные поселения, где люди еще помнят старинные песни. Другие картины — «Клетки» и «Живой» — покажут борьбу со смертельной болезнью и воссоздадут образы забытых солдат.

14 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, в котором приняли участие около 500 человек.