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Инвесторы построят 30 школ и детсадов в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест

Анастасия Колоскова
Город
Инвесторы построят 30 школ и детсадов в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве появятся еще 12 школ и 18 детских садов, которые построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа стимулирования создания мест приложения труда набирает обороты — с 2020 года подписано 25 соглашений, по которым будет построено более 50 объектов. Большая часть из них приходится на образовательные учреждения. Инвесторы в рамках программы возведут 12 школ и 18 детских садов к 2027 году, — рассказал он.

Владимир Ефимов уточнил, что размер инвестиций в данные проекты превысит 27 миллиардов рублей. После открытия объектов здесь появится 2,3 тысячи рабочих мест.

Так, три детских сада и школу возведут на западе Москвы, где новую работу смогут получить 313 человек. Еще две школы и два детсада откроют в САО и СЗАО. Они обеспечат рабочими местами свыше 350 человек.

Более 600 новых рабочих мест появится в ЮАО и ЮЗАО, где построят шесть детских садов и три школы. Детсад и школу также возведут в Зеленограде, после ввода объекта в эксплуатацию здесь смогут работать более 140 человек.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил важность того, что все больше новых объектов стоят за пределами МКАД. Так, по его словам, в ТиНАО построят пять школ и шесть детских садов. Это даст округам более тысячи новых рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Да этого Владимир Ефимов сообщил, что с момента запуска программы стимулирования создания мест приложения труда в 2020 году город подписал с инвесторами 25 соглашений, согласно которым в столице возведут 53 объекта инфраструктуры.

Владимир Ефимов Москва Детские сады Школы
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