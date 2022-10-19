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Поисковый отряд проведет открытый урок для школьников в Музее Победы

Георгий Соланович
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Поисковый отряд проведет открытый урок для школьников в Музее Победы
Фото: Музей Победы
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Поисковый отряд «Звезда» 19 октября проведет открытый урок «Северная экспедиция» в Музее Победы, участниками станут учащиеся столичной школы № 1748 «Вертикаль», а также все желающие посетители музея. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Школьники в рамках открытого узнают о поисковом движении и о работе отрядов на местах сражений Великой Отечественной войны. Помимо этого, обучающимся расскажут об экспедициях в районе Мурманска и Куршской косы, а также предоставят возможность познакомится с историей военных действий на северных рубежах России.

Отмечается, что для мероприятия специально подготовили временную экспозицию. Начнется открытый урок в 16:00 в зале «Школьный музей Победы».

14 октября Музей Победы подготовил онлайн-программу к 125-летию Зинаиды Ермольевой, советского микробиолога и эпидемиолога. Зрители программы погрузились в жизнь советского микробиолога и эпидемиолога, увидели кабинет ученого и виртуально посетили военный госпиталь. Также в выпуске рассказали, насколько значимы были открытия и научные труды Ермольевой во время ВОВ.

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