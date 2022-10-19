ВСУ нанесли удар по администрации Энергодара из РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию администрации города Энергодар Запорожской области с помощью американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили местные власти в среду, 19 октября.

— ВСУ нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция «Луч», — говорится в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти региона осведомлены о планах Киева.

Также Рогов заявил, что Киев разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра.