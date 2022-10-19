Москва выставит на продажу участок под строительство станции техобслуживания автомобилей в ТиНАО

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Клёновское, деревня Киселёво Карта всех событий

Город выставит на продажу участок под строительство станции техобслуживания автомобилей и автомойки в деревне Киселево в ТиНАО. Об этом сообщил в среду, 19 октября, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— До конца года Москва выставит на торги право на возведение автомойки и станции техобслуживания автомобилей на городском земельном участке площадью почти шесть соток, расположенном в деревне Киселево Кленовского поселения в ТиНАО, — отметил он.

В результате торгов предпринимателям предоставили право на строительство восьми автомоек и станций техобслуживания, четыре из которых находятся на юге Москвы, две — в Зеленограде и по одной — на востоке и юго-востоке столицы.

Торги на право возведения некапитальных автомоек и станций техобслуживания автомобилей проводятся с весны 2022 года. Договор заключается на 10 лет, а возведение объектов должно быть осуществлено не позднее чем через год после подписания соглашения с городом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.