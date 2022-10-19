Ефимов: Свыше 13 тысяч семей переехали в новые квартиры по реновации в Москве с начала года

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Более 13,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации в столице с начала этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 19 октября.

— Темпы реализации программы реновации постоянно растут. С начала года новоселье справили 13583 столичные семьи, которые переехали в равнозначные квартиры, предложенные городом. Для сравнения: за весь 2021 год договоры заключили на 60 процентов семей меньше — 8192, — отметил он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, большая часть семей переехала в новые квартиры на юге столицы — 1614, на севере — 1338, на юго-западе — 1253, а на западе новоселье справили 1226 семей.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что переезд осуществляется 78 районах столицы, а в этом года новая волна переселения стартовала в 14 районах.

До этого стало известно, что дом по программе реновации жилья построят на месте снесенной пятиэтажки в Дмитровском районе столицы. По словам Рафика Загрутдинова, объект рассчитан на 125 квартир. Кроме того, четыре квартиры будут специально оборудованы для маломобильных граждан.