Дом по реновации в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Долгопрудная улица Карта всех событий

Дом по программе реновации жилья строят на месте снесенной пятиэтажки в Дмитровском районе Москвы. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил руководитель столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций и устройство кровли, ведется кладка внутренних стен, — заявил он.

По словам Загрутдинова, дом рассчитан на 125 квартир и оснащен подземным паркингом. Кроме того, четыре квартиры будут специально оборудованы для маломобильных граждан.

Фасады облицуют фибробетонной плиткой трех оттенков: темно-коричневого, серого и антрацитового. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии будут остеклены.

На первом этаже разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, колясочная, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики. Каждая секция дома будет оборудована двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

В Лосиноостровском районе на улице Изумрудной возведут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по устройству фундаментной плиты, строители приступили к возведению подземных монолитных конструкций.